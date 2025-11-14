日本代表は、11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う。今回のメンバーから、39歳の長友佑都が外れた。所属するFC東京が16日に天皇杯準決勝を戦うため、招集見送りとなったのだ。ムードメーカーでもあるベテラン戦士の不在について、他の選手はどう考えているのか。10番を背負う堂安律は13日の取材でこうコメントした。「佑都君にしか出せないものは間違いなくありますし、彼がこの日本代表にいる意