ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、今季のナ・リーグMVPに選ばれた。エンゼルス時代の2021、23年、ドジャース移籍1年目の24年に続く4度目の受賞で、今回も満票での選出となった。真美子夫人、愛犬・デコピンとともに歓喜の瞬間を迎え、「非常に光栄」と語った。 ■家族で“デコピンコーデ” 大谷のMVP4度は、歴代最多バリー・ボンズの7度に次いで単独2位。ア・リーグとナ・