デジタリフト [東証Ｇ] が11月14日昼(12:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常損益は1億8500万円の黒字(前の期は4800万円の赤字)に浮上し、26年9月期の同利益は前期比5.9％増の1億9600万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は6400万円の黒字(前年同期は8400万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→7.3％に急改善した。 株探ニュース