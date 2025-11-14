CHOCOLATE Inc.は、日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム」とサンリオのキャラクターたちによるコラボレーションポップアップ「チェゴシム×サンリオキャラクターズPOP-UP SHOP」を、18日よりJR池袋駅南口改札前イベントスペースにて開催する。【写真】目がうるうる…「うわーんゴシム×ポチャッコ」ペア「チェゴシム」と「サンリオキャラクターズ」とのコラボは、今年4月にサンリオピューロランドで開催された「