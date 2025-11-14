野田サトルによる人気漫画を実写化した映画シリーズ第2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年3月13日公開）に、新キャストとして俳優・和田聰宏が出演することが明らかになった。和田が演じるのは、網走監獄の看守部長・門倉利運。作中でも屈指の“やる気がないけれど妙に色気のあるオッサン”として知られ、今回そのキャラクタービジュアルも初公開された。【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』初解禁映像