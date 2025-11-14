【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）がまたも勲章を手にした。１３日（日本時間１４日）にナショナル・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれ、３年連続４度目の栄誉に輝いた。４月に長女が誕生し、公私ともに充実した１年となった。大リーグ専門局ＭＬＢネットワークの番組にリモートで出演した大谷選手は、受賞が発表されると小さく手をたたき、妻の真美子さん（２８）や愛犬のデコピンと