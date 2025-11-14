文部科学省の「『科学の再興』に関する有識者会議」は１３日、研究力の向上に向けて、２０３０年度末までに博士号取得者数を現状の約３割増となる年間２万人とするなどの数値目標を盛り込んだ提言をまとめた。政府が今年度中に策定する「第７期科学技術・イノベーション基本計画」への反映を目指す。近年、国内の博士号取得者数は年間１万５０００人前後でほぼ横ばい状態だが、米、英、中などの主要国では増加傾向が続く。人口