11月14日未明、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店で、店に入った3人が商品ケースを壊しカードを盗んで逃走しました。被害総額は250万円相当とみられています。 【写真を見る】商品ケースを何度もたたく、蹴る防犯カメラに映った犯行 防犯カメラの映像を見ると・・・ 14日午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿の店舗に3人組が入ってきました。 すると･･･ためらうことなく商品ケー