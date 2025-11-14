ゴングからわずか24秒、右カウンターでアゴ、直後にテンプルを撃ち抜く衝撃の秒殺KO。「チャンスをやってもモノにできない」「名前負け」との識者の評価、対戦相手の「狩りやすい選手」など下馬評を一瞬で吹き飛ばす“秒速KO劇”にファン騒然となった。【映像】アゴとテンプルを撃ち抜く秒殺KO9日、後楽園ホールで開催された「RISE 193」で、木村“ケルベロス”颯太（心将塾）と田中佑樹（TARGET SHIBUYA）が対戦。試合は衝撃