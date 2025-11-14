韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年11月11日、韓国野球代表の特集記事を公開し、日本との強化試合が韓国代表の将来を占う試金石になるとの見解を示した。韓国代表は国際舞台で長らく低迷韓国代表は、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日・東京ドーム）で日本代表と対戦する。26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての強化試合となる。韓国代表は大リーグの海外組