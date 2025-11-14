明日15日(土)は全国で気圧が上昇する一方で、16日(日)からは広い範囲で下降傾向に。16日(日)は札幌で、17日(月)は北日本や東日本を中心に影響度が「大」。気圧変化に伴う体調への影響に注意が必要です。16日(日)から17日(月)は札幌から大阪で気圧の変化が大きく頭痛やめまいに注意あす15日(土)は高気圧に覆われて、全国的に気圧が上昇するでしょう。16日(日)になると次第に低気圧が近づくため、気圧は低下する見込みです。低気圧