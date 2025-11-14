邦本宜裕が中国2部で今季5得点19アシストを記録中国甲級リーグ（2部リーグ相当）はこのほど全30節が終了し、遼寧鉄人が優勝と来年の中超リーグ（1部リーグ相当）昇格を決めた。そのなかで、チームを牽引した日本人MF邦本宜裕に対する称賛の声が国内から続々と届いている。邦本は最終節、途中出場ながら1得点1アシストを記録。加入2年目でキャプテンと背番号10を任された今季は、シーズン通算で5得点19アシストを記録し、2位（1