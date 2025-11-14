カンテレが１４日、大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで開催する大型イベント「カンテレ祭り！２０２５よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（２１〜２４日）の最終日に、カンテレ扇町スクエアのアトリウムエリアで、人気番組と連動した無料イベントを開催すると発表した。「よ〜いドン！」、「やすとも・友近のキメツケ！」、「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」、「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」のパネルを設置し