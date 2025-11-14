岡山国道事務所 提供 岡山国道事務所は国道2号本線（下り・広島方面）の倉敷市上富井～中島付近で橋梁床版を調査するため、11月17日（月）午後9時～18日午前5時まで通行止め規制を行います。 現地の案内看板や交通誘導員に従って通行をお願いします。