東京都は１１月３日から９日のインフルエンザ定点医療機関からの患者報告数が警報基準を超え、都内全域で大きな流行が疑われる状況になったと１４日、発表した。１定点あたりの患者数は２９．０３人で、昨年より６週早いペースで警報レベルに達した。都内４１９か所の小児科・内科定点医療機関のうち、３１保健所のうち１２保健所が警報レベルに該当。該当地域の人口は都全体の４６・１８％に達しており、広域的な流行発生の基