ホテル業界誌「HOTERES(月刊ホテレス)」が主催するホテル業界セミナー＆展示会「HOTERES EXPO 関西 2025」が、2025年12月3日(水)に開催されます。会場は大阪・梅田の「グラングリーン大阪」内に位置する「ウォルドーフ・アストリア大阪」。「観光立国に向けたホテル市場の再構築と未来志向のアプローチ」をテーマに、関西エリアをリードするキーパーソンによるパネルディスカッションと、最新ソリューション展示が行われます。