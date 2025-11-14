◆第５６回明治神宮野球大会▽１回戦英明５―２帝京長岡（１４日・神宮）１３年ぶり５度目出場の北照（北海道地区）は、１６日の初戦（２回戦）で英明（四国地区）と対戦することが決まった。１４日、１回戦が行われ、３年ぶり３回目の出場となった香川県の強豪・英明が帝京長岡（北信越地区）に５―２で勝利した。北照は上林弘樹監督が「史上最低のチーム」と危機感を募らせていたが、１０月２０日の全道決勝で白樺学園を