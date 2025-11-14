ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票によるア・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。２年連続３度目の受賞となり、球団史上最多に並んだ。満票受賞だった昨年とは違い、今年はジャッジのＭＶＰが危ぶまれていた。来年３月のＭＢＣでは米国代表で同僚になるマリナーズのＣ・ローリー捕手（２８）がいたからだ。今季のローリーは歴史的なシーズン