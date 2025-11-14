歌手の倖田來未が１３日放送の日本テレビ系音楽特番「ベストヒット歌謡祭２０２５」（午後７時）に出演し、その姿にネットは衝撃を受けた。２５周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未は、関西弁で恋心を歌った平成を代表するラブソング「恋のつぼみ」を熱唱。全国大会６連覇中の箕面自由学園高校チアリーダー部「ＧＯＬＤＥＮＢＥＡＲＳ」とのコラボパフォーマンスを披露した。放送当日の１３日に４３歳の誕生日を迎えた倖