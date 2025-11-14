◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１４日、栗東トレセンパラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は、坂路をゆっくりと駆け上がった。秋３戦目になるが、活気があって状態は良さそう。千田調教師は「元気はいいですね。体が増えて、ご飯もよく食べています」と笑みを浮かべた。前走の秋華賞は大外１８番枠だったが、今回の枠順は最内の１番枠。「コー