プロ野球・楽天は14日、ロアンシー・コントレラス投手と契約合意したことを発表しました。26歳右腕は2021年にパイレーツでメジャーデビューを果たすと、その後はエンゼルス、オリオールズを経て、今季はロッキーズに在籍。通算95試合に登板し、10勝16敗、3セーブ、1ホールド、防御率4.77です。また、日本が優勝した2023年WBCでは、ドミニカ共和国代表として選出。1次ラウンド・イスラエル戦では先発で2回2/3を投げ、被安打1、奪三