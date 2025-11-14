株式会社A-Stageが展開するウェルネスブランド「Re・De（リデ）」より、炊飯機能と調理性能を大幅にアップデートした新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」が登場！最大1.8気圧の高圧と新採用のセラミックコート内釜により、わずか25分で高級炊飯器のような味わいを実現します。2025年11月14日(金)より、Re・De公式オンラインショップ、全国の家電量販店などで一般販売が開始されました。 Re・De（リデ）新型電気圧力鍋