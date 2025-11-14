三重県大台町では、特産の「奥伊勢ゆず」の収穫作業が始まりました。 【写真を見る】香りが強く果汁が多い｢奥伊勢ゆず｣ 収穫最盛期 今年は大ぶりの実が多く 三重･大台町 鮮やかに色づいた「ゆず」大台町では、約50件の農家がゆずを栽培しています。14日は、朝から鮮やかな黄色に実ったゆずがハサミで1つずつ丁寧に摘み取られていきました。 この地域で栽培されるゆずは、香りが強く果汁が多いことから、加工品の原料として使