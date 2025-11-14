となみチューリップフェアの高校生以上の入場料が、来年春から、これまでより500円上がって2000円になります。砺波市によりますと、球根の価格が1.5倍から2倍に上がるなど、毎年1000万円程度コストが増えているということです。こういった状況を踏まえ来年のフェアの大人料金を2000円に値上げします。その一方、小中学生の料金は100円とし、大人のチケットををウェブやコンビニで購入した場合は200円引きにするとしています