イギリスの公共放送BBCは、アメリカのトランプ大統領の演説を恣意的に編集したとする問題で、トランプ氏側に謝罪の書簡を送りました。補償については拒否しています。BBCは13日、去年10月に放送したトランプ大統領の演説について、トランプ氏に謝罪する書簡を送ったと明らかにしました。「編集によって演説が誤った印象を与えた」と認め、番組を再放送しないと約束しました。一方で「トランプ氏に損害を与えていない」として映像が