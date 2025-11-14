フランス・パリで起きた同時多発テロから13日で10年。事件現場となった現場などでは、花が手向けられるなど犠牲者を偲びました。この事件は、2015年11月に過激派組織「イスラム国」によって引き起こされたもので、国立競技場やカフェなどが次々と襲撃され130人が死亡し、近年で最悪規模のテロ行為とされています。事件から10年が過ぎた13日、エッフェル塔がフランス国旗と同じ色の青・白・赤にライトアップされるなどフランス各地