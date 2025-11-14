メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がまたもや快挙です。日本時間14日朝、3年連続4度目となる満票でのシーズンMVPを受賞しました。日本時間14日午前9時、ほかの候補者と共に現地の番組に生出演した大谷選手。全米野球記者協会の会員30人が、今シーズン最も活躍した選手を選ぶシーズンMVP。満票で3年連続4度目のMVPに輝いた大谷選手。受賞の瞬間、妻の真美子さんとともにデコピンを抱きしめ、家族で喜び