自民党富山市連は、次の衆院選富山1区の候補者選考について「年内に決めたい」との意向を示しました。自民党富山市連は、現職の田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受けて、衆院選の候補者となる富山1区の支部長を空席とし、選考委員会で候補者を選ぶことにしています。冒頭を除いて非公開で行われた会合の終了後、藤井大輔支部長はこれまでの選考委員会で「党の信頼回復と党勢拡大に尽力できる」など4項目にわたる候補