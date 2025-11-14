“悪口漫才”でM−1グランプリ2022王者に輝いた、ウエストランド井口浩之（42）が、12月18日に初の著書「悪口の悪口を言うな！」（Gakken）を出版する。「令和になってもまだ変わらないアレ、いいかげん変われ！」「売ってるから買ったのに……どうすればいいの!?」「自信たっぷりの新人店員は恐ろしい」「これ以上、お祭りやイベント。必要なくない？」「方言で盛り上がる風潮、絶対何か間違ってる」井口がこれまで、メディアなど