あまりに微笑ましいわんこと女の子の光景が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「人間にしか見えない」「幸せの宝石箱」「羨ましい光景です」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファで人間のようにくつろぐ大型犬→1歳の女の子が近づいて…あまりに尊い『真似っ子する光景』】 うにくんとおからちゃん YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリ