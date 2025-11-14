当時16歳の女子高校生に現金を渡す約束をしてわいせつな行為をしたとして新潟市に住む教諭が逮捕されました。児童買春などの疑いで逮捕されたのは新潟市に住む教諭・大野肇容疑者（62）です。ことし7月から8月にかけて新潟市内のホテルで下越地方に住む当時16歳の女子高校生に現金を渡すことを約束しわいせつな行為をした疑いがもたれています。大野容疑者は「間違いありません。ただ、お金をあげる約束はしていません」と容疑を一