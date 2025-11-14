ロックバンドOKAMOTO’Sのボーカル、そして、ソロアーティストとしても活躍するオカモトショウが、名作マンガや注目作品をご紹介する「月刊オカモトショウ」。今回は特別編として、「週刊ビッグコミックスピリッツ」（小学館）で連載中の『スーパースターを唄って。』の作者、薄場圭との対談が実現！ 【撮り下ろし写真】オカモトショウ×薄場圭、特別対談の様子 本作のメインキャラクタӦ