13日からガソリンの暫定税率廃止に向けた補助金の上乗せが始まりました。石川県内のガソリン小売価格はどう変わったのでしょうか。13日、金沢市内のガソリンスタンドで、給油していたこちらの男性。レシートを見てみると…ガソリンスタンドの利用客：「152円だから安いですね。あ、そうかきょうからだもんね。かなり助かりますね」 13日から始まった、ガソリン価格を抑える補助金の増額。こちらのガソリンスタンドでは、