アンカー・ジャパンは、Amazon ブラックフライデー先行セールおよびAmazon ブラックフライデーの期間中、Ankerグループの300製品以上を最大60%割引で販売する。 Anker、Amazon.co.jpと公式ストアでブラックフライデーセール セール対象商品と価格の例は、ノイズキャンセリング対応の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」が1万1990円（20%割引）など。