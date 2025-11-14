宇部市の大手化学メーカー＝UBEは中間期の連結決算が6年ぶりに「減収増益」になったと、7日に発表しました。UBEの中間期の連結決算は売上高が前の同時期から12.5％減少し2127億円、営業利益は36.4％増の83億円、経常利益は737.9％増の159億円となりました。中間期の決算が「減収増益」となるのは2019年以来6年ぶりです。「減収」については食品包装フィルムなどに使われるナイロンポリマーの海外での販売が中国