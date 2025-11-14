14日朝、廿日市市のJR山陽線で、男性が貨物列車にはねられ死亡しました。事故があったのは、廿日市市のJR山陽線・大野浦駅の近くです。JR西日本によると、午前7時ごろ、下りの貨物列車の運転士が線路内に人の姿を確認。非常ブレーキをかけましたが、間に合わず接触したということです。警察によると、はねられたのは成人男性で、その場で死亡が確認されました。山陽線は五日市駅と岩国駅の間の上下線で約3時間に渡り運転を見