北朝鮮による拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さんが、曽於市で署名活動を行いました。署名活動は、曽於市で開かれた「そお市民祭」の会場で行われました。（市川修一さんの兄・健一さんの妻・龍子さん）「北朝鮮から市川修一たちを救い出してください」北朝鮮による拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さん夫婦や、この問題に関心をもつ高校生が署名の協力を求めました。拉致問題をめぐっては11月、国民大集会に参加