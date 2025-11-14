13日夜、金沢市の兼六園近くで、道路を横断していた70代の男性が、車にはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは、金沢市小将町の兼六園近くの県道で、13日午後6時25分頃、大手町方面から下石引町方面に走っていた普通自動車が、道路を横断していた男性をはねました。はねられたのは金沢市に住む70代の男性で、病院に搬送されましたが、約4時間後に死亡しました。車を運転していた金沢市の30代の男性には、けがはありま