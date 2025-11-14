11月15日の「かまぼこの日」に合わせ、消費拡大を目指そうと長崎市で直売会が開かれています。 直売会は、歴史上はじめてかまぼこが登場したと言われる11月15日の「かまぼこの日」に合わせ、長崎市役所前で14日朝から開かれています。 ブランド化や販売促進を図る「長崎かんぼこ王国推進委員会」に加盟している4社の自慢のかまぼこが一堂に並びました。 （買い物客） 「長崎は練り物。かまぼこが大好き」 （買い物