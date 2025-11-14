テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１４日、ＭＬＢが１１日（日本時間１２日）に全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によって決まるナ・リーグ最優秀監督賞を発表し、ブルワーズのＰ・マーフィー監督が昨年に続いて２年連続で受賞したことを報じた。球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース・ロバーツ監督には１位票どころか３位票すらなく、０ポイントだったことも伝えた。