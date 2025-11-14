米大リーグ・ドジャースは14日、球団のインスタグラムを更新。3年連続4度目のMVPに輝いた大谷翔平の写真をアップした。【写真】ムギュー！デコピンと妻・真美子さんを抱き寄せる大谷翔平ドジャースは「UNANIMOUS MVP（満場一致のMVP）」と投稿。受賞後、大谷が愛犬・デコピンの右頬にキスし、左手で妻・真美子さんを抱き寄せるショットを公開した。白い歯を見せながら関係者らと撮影した写真もアップされた。この投稿には「