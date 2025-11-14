ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、ナ・リーグMVPに選ばれた。エンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍1年目の昨季に続く4度目の満票受賞となった。4度の選出は歴代最多バリー・ボンズの7度に次いで単独2位。両リーグでの複数回受賞は史上初となった。メジャー3年目の今季、いずれも自己最多の157試合、31本塁打、95打点、35盗塁をマークし、「30―30」を達成したカブスのピート・クローアームストロン