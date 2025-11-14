◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都・芝２２００メートル）＝１１月１４日、栗東トレセン武豊騎手が騎乗するエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は３枠６番に決まった。杉山晴調教師は「偶数ですし、いい枠ですね。多少内めの方が良かったし、いいと思います」と安堵（あんど）した。秋華賞では果敢にハナを奪い、粘って半馬身差の２着。そこから中３週の臨戦で、疲れを取