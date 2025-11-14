ＭＬＢの主要表彰式典が１３日（日本時間１４日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、イベントに先立って、同会場でレッドカーペットが行われた。カジュアルなジャケット姿で登場したカブスのピート・クローアームストロング（ＰＣＡ）外野手は、今永昇太投手と球団が相互オプションを行使したことに、驚きを隠さなかった。「残念だよ！我々は皆ショータが好き。契約のことはよくわからないけど、今永はメジャーでも最高の左