サッカー日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップ2025（国際親善試合）でガーナ代表と対戦。豊田スタジアムで19時20分にキックオフされる一戦のスタメンを予想する。【画像】発表！ガーナ戦のスタメン森保一監督は、今年最後の代表活動となる11月シリーズに向けて26名を招集。ワールドカップ出場を決めているアフリカの強豪との対戦に向けては、3−2で大逆転勝利を収めた10月のブラジル戦の布陣が基本になりそうで、指揮官