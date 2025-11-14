「現代ビジネス」編集次長でコラムニストの近藤大介氏が13日、金沢市で講演し、日中関係について持論を語りました。近藤氏は講談社に入社後、中国圏と朝鮮半島を中心とする東アジア取材をライフワークとし、現在、「現代ビジネス」編集次長で、コラムニストとしても活躍しています。この日は「習近平政権の内政と外交・日中関係」と題して、金沢市で講演しました。その中で近藤氏は、高市政権発足で日中関係が厳しさを増すと