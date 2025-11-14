将棋の藤井聡太六冠が史上最年少での「永世竜王」の資格獲得から一夜明け、「光栄で、身の引き締まる思い」と喜びを語りました。藤井六冠「光栄な気持ちが少しずつ実感として感じられるようになってきたかなと思う」対局から一夜が明け「永世竜王」と書いた色紙を持って笑顔を見せた藤井聡太六冠。13日行われた竜王戦第4局に勝利し、5連覇を達成しました。これにより史上3人目、最年少で「永世竜王」の資格を獲得し藤井六冠は棋聖