能登の復興支援を目的としたビジネス交流会が13日、金沢市で開かれました。この交流会は、石川県内の信用金庫4行が合同で開いたものです。のと共栄信用金庫の郴目孝和理事長が「人と人の結びつきが復興を支える大きな力になる」と挨拶した後、事業者同士が交流を深め、企業プレゼンなども行われました。また、交流会に先立ち、総務大臣などを歴任した竹中平蔵さんが、「世界の激変の日本の政治経済」をテーマに講演し