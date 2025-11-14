11月14日の「World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」に合わせ、江崎グリコやロート製薬、道頓堀商店会などがタッグを組み、「道頓堀グリコサイン」（大阪市中央区道頓堀）で特別映像を放映するなど多彩なプログラムで『糖質ケア』の重要性を呼びかける。11月18日まで。世界糖尿病デー「糖質、摂りすぎも減らしすぎもあきません！」道頓堀グリコサイン前で＜2025年11月11日 大阪市中央区＞IDF（国際糖尿病連合）によると、糖尿