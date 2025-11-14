ホンダ・プレリュード（5代目）価格：約60〜320万円平均価格：約200万円（2025年10月現在。大手中古車検索サイトによる。以下同じ）【画像】価格が上がる前に手に入れておきたい国産中古車10選（後編）全76枚約25年ぶりに復活したことで話題沸騰の『ホンダ・プレリュード』。その前の世代となる5代目は、1996年から2001年まで販売されました。ホンダ・プレリュード（5代目） 本田技研工業ファストバック風に変